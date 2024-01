Relembre quem foram os 23 ganhadores do Big Brother Brasil e as porcentagens de cada um

Amanda Meireles, Arthur Aguiar, Juliette e Thelminha foram os últimos campões do Big Brother Brasil. No total, 23 participantes conquistaram o prêmio milionário do reality que esteve, ao todo, por 1.907 dias no ar.

O BBB 2024 inicia na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. O reality já tem alguns nomes de supostos participantes, como Yasmin Brunet, Simaria e o ex-jogador do Paysandu Mattheus Batista, mas o anúncio oficial será nesta sexta-feira, 5, durante o “Big Day”. O programa é apresentado por Tadeu Schmidt e terá 100 dias de duração.

Relembre os vencedores do BBB e suas porcentagens

BBB 23 - Amanda Meireles (68,9%)

BBB 22 - Arthur Aguiar (68,96%)

BBB 21 - Juliette (90,15%)

BBB 20 - Thelminha (44,1%)

BBB 19 - Paula Von Sperling (61,09%)

BBB 18 - Gleici Damasceno (57,28%)

BBB 17 - Emilly Araújo (58%)

BBB 16 - Munik Nunes (6 de 6 pontos) - A votação nesta edição foi dividida por região do Brasil, comando com um ponto de votos enviados por SMS e telefone

BBB 15 - Cézar Lima (65%)

BBB 14 - Vanessa Mesquita (53%)

BBB 13 - Fernanda Keulla (62,79%)

BBB 12 - Fael (92%)

BBB 11 - Maria Melilo (43%)

BBB 10 - Marcelo Dourado (60%)

BBB 9 - Max Porto (34,85%)

BBB 8 - Rafinha (50,15%)

BBB 7 - Diego Alemão (91%)

BBB 6 - Mara Viana (47%)

BBB 5 - Jean Wyllys (55%)

BBB 4 - Cida dos Santos (69%)

BBB 3 - Dhomini Ferreira (51%)

BBB 2 - Rodrigo Cowboy (65%)

BBB 1 - Kleber Bambam (68%)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)