BBB 24: Qual BBB Felipe Prior participou? Veja a trajetória do arquiteto

Felipe Prior participou da 20° edição do reality show e ganhou destaque como 'vilão' da temporada. Em celebração aos vinte anos do programa, a edição estreou com dois times: o camarote, com famosos, e o pipoca, com anônimos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Linn da Quebrada se apresenta hoje na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes]]

Ao lado dos amigos polêmicos Hadson, Guilherme, Lucas e PX, Prior fez sua aliança na casa e se tornou um dos brothers mais emblemáticos e ‘jogadores’ com sua forte personalidade.

Ainda no programa, criou um forte laço com o ator Babu Santana, com quem manteve os votos até sua saída. O arquiteto teve 56,73% de rejeição do público em uma berlinda com Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Depois do reality, manteve a carreira como arquiteto e empresário, além de influenciador nas redes sociais.

Caso Prior

Neste ano, Prior voltou aos holofotes por ser acusado pelo crime de estupro contra uma jovem em 2014, e condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto.

Além da jovem, Prior é acusado por outras três mulheres, que alegam terem sido vítimas do mesmo crime. O ex-BBB é réu em um segundo caso e investigado por outros dois. No Instagram, o empresário afirmou ser ‘inocente’ e que ‘sequer conhece a vítima’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)