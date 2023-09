Ex-BBBs Gustavo e Christian se pronunciam sobre arquivamento de processo de Fred Nicácio contra Key

Os ex-BBBs Gustavo Benedeti e Cristian Valnelli, citados no processo de injúria racial que o advogado de Fred Nicácio moveu contra Key Alves, comentaram a decisão judicial da última segunda-feira (04). A decisão disse não existir ato de racismo por parte da jogadora de vôlei durante a participação no BBB 23. Ambos os ex-BBBs pediram desculpas à Fred Nicácio por suas atitudes durante o programa.

"Quando alguém se sente ofendido, não há o que comemorar nem comentar. Eu pedi desculpas ao Fred na época porque vi o quanto isso o afetou , mesmo eu não tendo a intenção [de ofender]. Respeito o Nicácio e todas as suas dores. E pode acreditar, eu aprendi muito com isso", afirmou Gustavo, para o portal LeoDias.com.

Cristian também reconheceu erro das atitudes interpretadas como intolerância e racismo religioso. "Acredito que nunca saberemos as dores dos preconceitos que as pessoas vítimas de racismo passam", iniciou ele.

"Dentro e fora do programa tive falas que podem ter ofendido pessoas, inclusive, aproveito o espaço para me desculpar. Quando eu sai do programa, procurei rever minhas falas, até para me tornar melhor como pessoa. E sobre o processo em si, não tinha conhecimento por completo pois não cheguei a ser notificado judicialmente, mas acredito que a justiça decidiu conforme a lei, já que arquivou o processo", completou Cristian.