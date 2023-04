BBB 23: Ricardo sobre se reconhecer preto e cita a paraense Paula Freitas; veja o vídeo

Ricardo "Alface" foi eliminado do BBB 23 e no Bate-Papo BBB o ex-brother desabafou sobre se descobrir preto no programa e a importância das falas de Fred Nicácio. Vivian Amorim e Patrícia Ramos, apresentadoras do quadro, pontuaram outros tópicos da noite.

"Eu me emociono, porque com sinceridade eu nunca tive de me reconhecer como preto. Nunca tive, sabe, passei por preconceitos, mas achava; 'Ah não é' e na minha infância não tive nem educação e nem no colégio. Nunca tive essas coisas de representatividade, de me entender como preto, real, juro. Para mim um 'moreno' era o termo, o meio termo, isso há dois anos atrás. Quando as coisas começaram a surgir, quando eu entrei no mestrado, comecei a ter entendimento das coisas e falei: 'também sou preto, sou negro, sou negão', e aí chega no programa. Fred Nicácioi, já conhecia ele da live com Lázaro Ramos aí eu falei: 'ah não vamos aprender muita coisa aqui', e eles voltam para fazer isso, sabe. Eu quero aprender muito mais, quero ser o que as pessoas possam esperar de mim. Também a Paulinha não falava, não sabia que ela era preta e é isso gente eu acho que é importante representatividade, é importante", disse Alface.

O influenciador e ativista Antonio Isuperio compartilhou em seu Instagram oficial a fala de Ricardo e destacou a terminologia "moreno" como uma tentativa de apagamento e também destacou que o Brasil é o único país no mundo a ter mais de 10 nomenclaturas para nomear uma pessoa preta.

Alface se emocionou lembrando e citou a paraense Paula Freitas, que também se reconheceu mulher preta dentro do reality. Confira o vídeo.