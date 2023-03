BBB 23: Fred Nicácio propõe eliminação de participantes brancos e gera discussão: 'Big Preto Brasil'

Na última quinta-feira, 23 de março, o médico Fred Nicácio (36) retornou a casa mais vigiada do Brasil após ter sido um dos escolhidos pelo público na dinâmica da Casa do Reencontro do Big Brother Brasil 23.

O apresentador carioca retornou determinado a enfrentar diversas situações consideradas racistas que ocorreram dentro da casa, como o caso em que alega ter sido vítima de racismo religioso por parte dos ex-participantes Key Alves (23), Gustavo Cowboy (28) e Cristian (32).

Já na Casa do Reencontro, Nicácio confrontou os participantes, e avisou que os processaria após o fim do reality show. Veja um trecho da discussão:

Nesta quinta, após a Prova do Líder, o médico retornou à casa principal junto com a personal trainer Larissa (24), e levantou novamente as questões para os brothers que ainda estavam confinados e souberam sobre diversas situações com o retorno do médico. Fred Nicácio gerou uma grande discussão entre os internautas após propor a eliminação de todos os participantes brancos da casa:

A fala do médico não foi bem recebida por algumas pessoas, como o irmão de Gustavo Cowboy, Felipe Harres, que chegou a falar em “racismo reverso” em sua conta do Instagram.

“Vamos aplaudir porque ele é negro e pode cometer racismo contra branco. Depois é em nós, brancos, que está enraizado o racismo. Vai enganar outros, mas não eu”, disse. Harres ainda completou: “E se fosse um branco dizendo isso dentro da casa, como ficaria?”, perguntou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)