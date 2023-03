Fred Nicácio traz notícias do mundo de fora ao BBB 23; saiba o que ele disse

O retorno de Fred Nicácio e Larissa à casa do "Big Brother Brasil 23" está dando o que falar. Além de compartilhar com os outros brothers as informações sobre seguidores e fãs, o médico atualizou a todos com as principais notícias que aconteceram nos últimos meses fora do confinamento.

Invasão

Enquanto estava no quarto com outros participantes, Fred contou da invasão de extremistas em Brasília. "Invadiram Brasília. Eles são ousados. [...] Xandão prendeu geral", disse ele, mencionando o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Em janeiro de 2023, extremistas insatisfeitos com o resultado das eleições invadiram o Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Mais de 700 pessoas foram presas.

Continua lá

O participante também contou que o ex-presidente, Jair Bolsonaro, continua nos Estados Unidos. "E tá lá ainda. Não vai voltar tão cedo", ressaltou ele.

Nas vésperas do fim do mandato, Bolsonaro embarcou rumo aos Estados Unidos e permanece lá deste então. Em entrevista ao jornal norte-americano "The Wall Street Journal", em fevereiro, o político disse que voltaria ao Brasil em março, sem especificar data.

Glória Maria

Fred também contou aos demais confinados a morte da jornalista Glória Maria. "Amiga, segura na minha mão. É triste", começou ele contando à Domitila. "Glória Maria morreu", completou, também para espanto dos outros confinados.

A apresentadora morreu no último mês, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi um câncer de pulmão.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)