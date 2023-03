BBB 23: o que rolou na madrugada desta sexta, 24? Volta de Fred e Larissa e muita fofoca

A madrugada desta quinta-feira, 24, no BBB 23 teve a coroação de mais uma líder da semana, Sarah Aline se tornou soberana pela segunda vez. Também teve a volta de Fred Nicácio e Larissa, com informações privilegiadas aos brothers e sister da casa mais vigiada do país.

Com Sarah Aline na liderança ela dividiu o seu VIP ao escolher Ricardo, Marvvila e Gabriel Santana. Então, César Black, Aline Wirley, Bruna Griphao, Domitila Barros e Amanda estão na Xepa.

Fred e Larissa se despediram da casa do reencontro e dos confinados e, ao entrarem na casa, trouxeram um turbilhão de emoções. Domitila abraçou Fred e se declarou: "Te amo". Bruna abraçou Larissa e a sister comentou que conheceu o pai da atriz, "conheci a casa do seu pai e fui almoçar com a tua madrasta", disse.

Claro que todos se reuniram no jardim e foram fazer fofoca do que está acontecendo lá fora e, também, do que rolou na Casa do Reencontro. Larissa contou que Paula Freitas fez a harmonização facial e que quase não reconheceu a ex-bbb: "Espero que esse ricavírus me pegue", disse em tom de brincadeira.

O médico, Fred Nicácio contou a treta que rolou entre Tina e Key na casa do reencontro e também que o público shippava Amanda com Cara de Sapato. Mas nem todas fofocas foram leves. Fred contou que Key Alves, Christian e Gustavo cometeram racismo religioso e que são pessoas mentirosas. Disse ainda que Key inventa histórias e acredita nas próprias mentiras.

Fred disse que deseja formar um pódio com participantes pretos. Larissa aconselhou cada um dos membros do Quarto Deserto, disse que Aline Wirley precisa jogar mais e que Bruna precisa ser menos reativa. A madrugada continuou com muita fofoca.