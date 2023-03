Vaza áudio atribuído a Patrícia Ramos chamado Key Alves de ‘escrota’ após transmissão na Globo; ouça

Um áudio atribuído à apresentadora Patrícia Ramos, do “Bate-Papo BBB” e do “BBB Tá On”, vazou na internet nesta sexta-feira (24). No conteúdo, Patrícia deu sua opinião sincera sobre a ex-sister Key Alves, chamando-a de “escrota” e de “adolescente de 15 anos” por causa das suas atitudes dentro do jogo do Big Brother Brasil 23.

Confira o áudio:

Patrícia parece conversar com mais duas pessoas quando afirma que os fãs de Key estão a “macetando” de comentários negativos. “Gento, mas ela é escrota, ela tem que aceitar. Essas pessoas que são fãs dela são escrotas também. E é isso aí. Ela é muito escrota, cara”, dispara a apresentadora.

Ainda no áudio vazado, Patrícia diz que a idade de Key não é justificativa para seu comportamento. Ramos relembra o bate-boca que rolou entre a jogadora de vôlei e Tina, ex-sister do BBB 23, após Key Alves chamá-la de “garota” na Casa do Reencontro.

“Eu falei: ‘Mano, se ela chega para mim me chamando de garota..’. Aí teve gente falando assim: ‘Ah, é por causa da idade, ela é novinha’. Eu também. Eu tenho a mesma idade que ela, pô. Isso é questão de ter noção. Ela não tem noção, para mim ela é uma adolescente de 15 anos”, disse Patrícia.