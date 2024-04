Murilo Couto deixa o 'The Noite', do SBT, após 10 anos: 'Tô chorando até agora'

O humorista, youtuber, ator e rapper Murilo Couto se despediu do programa "The Noite", do SBT, após 10 anos ao lado de Danilo Gentili. O paraense oficializou sua saída do programa em um episódio especial de despedida na última quinta-feira (25).

Emocionado, Murilo recebeu diversas homenagens da equipe e convidados, relembrando momentos marcantes de sua trajetória no talk show. "Eu tô chorando até agora ❤️❤️❤️❤️❤️", escreveu o humorista paraense em suas redes sociais. "Que programa, cara. 😢😢 Amo vocês FAMÍLIA THE NOITE", comentou em outra publicação.

A decisão de deixar o The Noite partiu do próprio humorista, que busca se dedicar ainda mais aos seus shows de stand-up e ao seu canal no YouTube, que conta com mais de 2 milhões de inscritos.

"Esse é o nosso jeito de homenagear alguém, mas, na moral, o @murilocouto é fod4, faz um trabalho fod@ e fez a gente muito feliz durante seu tempo no programa", escreveu o perfil oficial do The Noite no Instagram. "Alô, Globo. Temos mais um humorista desempregado!", brincou a legenda do vídeo da homenagem.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)