BBB 23: Key Alves 'faz a barba' e é surpreendida por Gustavo

Key Alves resolveu tirar os pêlos do rosto com espuma e um aparelho de barbear, na tarde desta quinta-feira (24), e foi surpreendida por Gustavo, que apareceu de repente no banheiro da Casa do Reencontro, do BBB 23. Na noite de hoje, o público vai decidir quem serão os dois ex-participantes que merecem voltar para o jogo.

"Eu tava me barbeando. Usei isso (espuma) na cara toda, igual você faz e fui tirando os pelinhos. Mas, olha, passa mão.. Olha como tá lisinho agora", mostrou Key para Gustavo.

VEJA MAIS:

Ele caiu na gargalhada e a sister questionou se ela podia fazer isso. "Pode, ué. Você faz o que quiser", respondeu Gustavo.

"É de menta e tá ardendo um pouco. Quer fazer a barba?", ofereceu ela. "Fazer o quê, eu já fiz. Não, não", respondeu ele.

"Deixa eu fazer das costas, então. Deixa", brincou a sister.