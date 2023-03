BBB 23: Sarah promete 'meter o louco' com repescagem: 'Não vou agredir, mas...'

Sarah Aline não gostou nada de saber que os brothers e sisters eliminados do BBB 23 estão em um processo de repescagem. Em conversa com Gabriel Santana e Cezar, nesta quinta-feira (23), no gramado, a psicóloga prometeu "meter o louco" com o eliminado que voltar ao jogo.

Sarah teve uma crise emocional ao ver os eliminados do telão, na Casa do Reencontro, pela primeira vez, na noite anterior.

VEJA MAIS

"Eu tô aqui há 63 dias e você já foi olhar seu Instagram, olhar seu Twitter... ah, meu irmão, sai fora! Tomou banho pelado, sei lá, até deu uma transadinha e tá querendo cagar na minha cabeça? Ah, pronto!", disse a sister.

"Vai ser essa vida de louquice, tô falando sério. Cê vai ter que me segurar. Porque eu não vou agredir ninguém, até porque não sei nem dar um soco, mas eu vou ficar... Se vai gritar comigo, eu vou gritar também!", avisou.

"Aí chega a pessoa gritando e eu, (imitando choro) 'Cristian, me perdoa!' Ai, que horror", imaginou Sarah.