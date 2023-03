BBB 23: Fred compartilha reencontro com filho após desistir da repescagem

Após meses confinado, o ex-BBB Fred Desimpedidos compartilhou o reencontro com o filho Cris, fruto do relacionamento com a influenciadora Bianca Andrade. O youtuber se emocionou ao ver a criança e publicou o registro nas redes sociais, nesta quinta-feira (23).

"O Brasil pediu e o momento mais esperado chegou: O reencontro com o Neneco! Cenas que fazem bem pro coração! O Fredinho precisava demais desse abraço", escreveu ele.

Nas imagens, Fred aparece brincando com Cris. Na legenda da foto do pai e filho o youtuber escreveu: "Agora sim, com o meu maior prêmio!".

Vale lembrar que após ser eliminado do "Big Brother Brasil 23", Fred foi direto para a Casa do Reencontro, onde iria participar da repescagem para retornar à competição. Porém, ao chegar no lugar, ele decidiu sair e um dos motivos apresentados por ele era a saudade que sentia do filho.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)