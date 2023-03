BBB 23: Festa da Líder de Bruna Griphao traz tema sobre tema novelas

Nesta quarta-feira (22), dentro do Big Brother Brasil, os nove participantes curtiram a festa da Líder Bruna Griphao. Dessa vez, o tema foi sobre novela. Além de cenários, há um telão relembrando os sucessos da artista.

No cardápio frutos do mar, que é a sua comida preferida. Bruna também tem um espaço para recriar cenas para uma novela inédita gravada, de brincadeira, dentro da casa. A iluminação também está dando um show, com LEDs e criação de cenários: praia, estúdio de dança, game, casa e balada.

Cada participante pode ser convidado a assumir o seu papel e as falas serão exibidas em uma câmera com teleprompter. A obra será editada pela equipe do reality e exibida para os confinados ainda durante a festa, no telão principal do gramado.

Fazendo referência a Malhação – Casa Cheia, a festa conta com um palco com microfone e um telão com imagens da trama. Para falar de Haja Coração, um dos sets fará alusão à sala da casa da família de sua personagem, Carol. Já o cenário que lembra Avenida Brasil terá direito a sofá, abajur e estante característicos da obra, além de porta-retratos com fotos de cenas da novela. Já uma instalação com TVs antigas exibirá momentos da Líder nesses e em outros trabalhos de sua carreira.