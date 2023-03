Cara de Sapato é ouvido após caso de assédio no BBB 23: 'Tem sido muito difícil'

Antônio Cara de Sapato prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O depoimento foi para o inquérito que investiga o crime de importunação sexual contra Dania Mendez, que ocorreu dentro do BBB 23.

Acompanhado por três advogados, o lutador falou brevemente com a imprensa ao sair da delegacia. Ele expressou sua tristeza em relação à situação e prometeu falar mais com a imprensa em um momento mais adequado.

"Tem sido muito difícil. Com certeza, a gente se arrepende. Eu não estou no melhor momento. Eu prometo que, assim que possível, vou dar todas as declarações e falar tudo que puder", disse ele, ao G1.

Em nota enviada à imprensa, o advogado de Antônio afirmou que o lutador está abalado com o episódio, mas grato pelas manifestações de carinho e apoio. O advogado também expressou sua confiança de que as autoridades tratarão o caso com sensibilidade e justiça.

Na segunda-feira (20), MC Guimê também foi ouvido pela delegada que investiga o caso.