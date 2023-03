BBB 23: Cara de Sapato se retrata oficialmente após polêmica: 'Momento de desconstrução'

Antônio Carlos, o Cara de Sapato compartilhou um vídeo de retratação neste sábado (18). O registro veio quase 48h depois da expulsão ao vivo, do Big Brother Brasil. O lutador, assim como o cantor MC Guimê, são suspeitos de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

Sapato iniciou o vídeo justificando o "sumiço" desde o discurso de eliminação, do BBB 23. “Eu não vim aqui antes, porque foi tudo muito conturbado pra mim. Aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste”, iniciou o vídeo.

O ex-brother afirmou que não tinha noção que ultrapassou os limites no reality. “Eu sempre prezei pelo cuidado e o bem estar de todas as pessoas. E, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida me envolver em uma situação como essa que eu 'tô' vivendo agora. No momento eu não percebi que podia estar passando dos limites", reforçou.

VEJA MAIS

No vídeo, Sapato desabafou sobre a fase que está vivendo e pediu desculpas à participante do México, do programa “La Casa de los Famosos”. "Pra mim é um momento de descontrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga. Eu precisei assistir tudo pra poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas. Mas, acredito que o mais importante é me desculpar, do fundo do meu coração com a Dania, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa atitude", complementou.

Sapato disse, ainda, que aprendeu com os erros. "Eu sou um lutador e eu luto pelas boas causas. Eu aprendi, tanto a comemorar as minhas vitórias, como aprender com os meus erros e com as minhas derrotas. É exatamente o que eu 'tô' fazendo agora. Aprendendo e amadurecendo com tudo isso e com toda essa situação" .

Assista vídeo na íntegra: