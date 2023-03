BBB 23: MC Guimê se pronuncia oficialmente desde a eliminação em reality; vídeo

O cantor MC Guimê se pronunciou por meio de um vídeo divulgado, nesta sexta-feira (17), por meio das redes sociais. Essa é a primeira vez que o artista se manifesta oficialmente após a expulsão do Big Brother Brasil, que foi anunciada ao vivo, na noite de quinta-feira (16). Ele é suspeito de importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez, que veio ao Brasil por meio de um intercâmbio com o reality “La casa de Los Famosos”.

Na gravação, Guimê pediu desculpas a todas as mulheres que se sentiram ofedidas com o comportamento que ele teve durante a Festa do Líder. “Entendo a gravidade da situação e venho aqui me desculpar. Sinto muito pelo o que aconteceu no programa. Peço desculpas, sinceras, à Dania, à Lexa, à Bruna e a todas as mulheres que - de certa forma - se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção", começou o discurso do cantor.

Em seguida, o funkeiro reconheceu o erro e se retratou. "Acredito que, com os nosso erros, a gente pode aprender e a gente pode evoluir. E eu 'tô' aqui para isso, disposto a isso e vendo todas as minhas atitudes", complentou.

Na declaração, o marido da Lexa reforça que estar no reality era um sonho. Ele disse ainda que entende a decisão do programa e reafirmou o sofrimento da esposa. Os dois já conversaram após o caso.

“Agora é um momento muito delicado - pra mim e para a Lexa - que eu sei que 'tá' sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu, também, 'tô' muito magoado por ter a ferido, a magoado. Ela nunca mereceu isso. De lá de dentro, eu já imaginava, mas quando eu saií da casa, eu tive a oportunidade de rever tudo o que ela fez por mim, enquanto eu 'tava' lá dentro. E, de fato, tudo isso que aconteceu 'tá' me fazendo muito mal. Mas eu tenho fé. Eu vou buscar a renovar as minhas forças e eu vou, sempre, acreditar no dia de amanhã melhor do que hoje e que ontem", continua.

Assista ao vídeo na íntegra:

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá abriu um inquérito para investigar importunação sexual dentro da casa do reality, na zona oeste do Rio de Janeiro. Guimê e Cara de Sapato, que teve atitudes invasivas com a sister mexicana, foram convidados a depor.