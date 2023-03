MC Guimê expulso? Entenda a história de assédio com a mexicana Dania Mendez; assessoria se pronuncia

Desde as primeiras horas, desta quinta-feira (16), tem repercutido negativamente comportamento do MC Guimê contra a mexicana Dania Mendez, dentro do Big Brother Brasil. O cantor exagerou na bebida e assediou integrante convidada do reality show 'La casa de los famosos'. Pelas redes sociais, internautas e famosos se pronunciaram pedindo a expulsão do cantor do BBB 23. Assessoria de imprensa do cantor se pronunciou sobre o caso.

O que aconteceu com o MC Guimê, no BBB 23?

O cantor MC Guimê teve, na noite de quarta-feira (15), a primeira festa enquanto líder da semana. O tema escolhido foi “funk ostentação”. No início, a emoção tomou conta. Com o passar da noite, Guimê foi ficando alterado pela bebida, combinação de Whisky e gelo.

Imagens das câmeras do reality, em vários momentos, mostraram o artista passando a mão nas costas de Dania, inclusive próximo à região das nádegas. Em certa ocasião, ela reage e afasta a mão do marido de Lexa. Imagens também mostram a mexicana percebendo a atitude do artista e tentando se afastar. Veja!

A atriz Bruna Griphao, em um determinado momento, até tentou dar água para o funkeiro para controlar a embriaguez, que se recusou a beber todo o líquido. Guimê também já foi criticado por dar tapa no bumbum da jovem.

O que disse a assessoria do MC Guimê?

Em pronunciamento, também pelas redes sociais, a equipe do funkeiro MC Guimê lamentou o ocorrido. “Como todos vocês, nós assistimos e lamentamos os episódios envolvendo o MC Guimê na última festa dentro do Big Brother Brasil. De antemão, deixamos aqui nossas sinceras desculpas a todas as pessoas envolvidas”, diz o primeiro parágrafo.

A nota segue justificando que o cantor agiu dessa forma por conta da bebida. “Guimê acabou exagerando na bebida o que o fez passar dos limites em alguns momentos. Sabemos que não há justificativa nenhuma e esperamos que ele possa compreender seus erros e atitudes quando estiver aqui fora”, continua a postagem.

Veja a nota na íntegra:

Cara de Sapato e o beijo forçado

Além de Guimé, Cara de Sapato também está sendo algo de críticas. O lutador tentou beijar a jogadora à força, depois da noitada no BBB 23. Na cama, Dânia chega dizer não sobre as investidas.

Até o momento, a TV Globo ainda não se pronunciou sobre a possível expulsão dos participantes.