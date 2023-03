Lexa posta vídeo chorando após eliminação de MC Guimê do BBB 23; vídeo

A cantora Lexa, esposa de MC Guimê, postou um vídeo nos Stories do Instagram chorando após a eliminação do músico do "Big Brother Brasil 23".

MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram eliminados do reality nesta quinta-feira (16), após suposto caso de assédio contra Dania Mendez, participante mexicana do "La Casa de los Famosos".

"É um pesadelo. É um pesadelo, gente. Não é possível", disse Lexa, aos prantos.