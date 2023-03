MC Guimê e Cara de Sapato são eliminados do BBB23, decide produção do programa

Os brothers MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do BBB 23. A decisão foi proferida pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (16), durante o ao vivo da atração. O anúncio do apresentador pegou a todos os participantes de surpresa. Os confinados foram expulsos após uma série de atitutes consideradas como importunação sexual contra a sister mexicana Dania Mendez durante a Festa do Líder do rapper.

"Eu queria falar da festa, de alegria, mas quero falar de algo desagradável que aconteceu com a convidada Dania Mendez, uma pessoa que veio de outro país, sobretudo, uma mulher, que merece respeito absoluto”, iniciou. “Não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto”, anunciou. Em seguida, Tadeu ordenou que os dois fossem imediatamente apanhar as malas para sair da casa. Veja:

Ao entrar na casa ao vivo com a cara fechada, o apresentador já causou preocupação em todos os participantes, que estavam reunidos na sala e não esperavam a expulsão dos brothers e nem imaginavam a polêmica estabelecida fora da casa.

Sisters em choque

Aline chorou copiosamente na despedida dos brothers, chegou a cair no chão e foi amparada pelos demais participantes que repetiam: "Não acredito". Amanda, dupla inseparável do lutar de MMA, também não segurou a emoção.

Já a mexicana Dania também ficou abalada e chorou com a decisão. Mais cedo, ela havia sido chamada no confessionário para falar sobre o que ocorreu durante a Festa do Líder de MC Guimê.

Logo após o intervalo, Tadeu voltou ao vivo e se dirigiu à mexicana, a tranquilizando: "O que aconteceu aqui hoje não tem nada a ver com o que você falou (no confessionário, mais cedo, ao conversar com uma produtora que perguntou em espanhol se ela estava se sentindo incomodada com as abordagens de Guimê e Sapato). É uma decisão do programa. A responsabilidade não é sua, a culpa não é sua. Fique tranquila. A gente não quer ver você chorando", comunicou o apresentador.

Assédio na Festa do Líder

A série de abusos praticados por MC Guimê e Cara de Sapato ganhou uma enorme repercussão desde a madrugada desta quarta-feira (16). Ao logo da Festa do Líder de MC Guimê, o marido de Lexa e o lutador de MMA protagonizaram diversas investidas invasivas contra a mexicana. A sister chegou à casa do BBB 23 vinda do reality "La Casa de los Famosos" para um intercâmbio entre as atrações.

Imagens das câmeras do reality, em vários momentos, mostraram o músico passando a mão nas costas e na região do bumbum de Danía. Em certa ocasião, ela reage e afasta a mão do marido do músico. Imagens também mostram a mexicana percebendo a atitude do artista e tentando se afastar.

A atriz Bruna Griphao, em um determinado momento, até tentou dar água para o funkeiro para controlar a embriaguez, o que foi recusado por ele. Guimê também já foi criticado por dar um tapa no bumbum da jovem.

Por volta das 4h da manhã, foi Cara de Sapato quem assediou a moça. O brother, inclusive, chegou a beijar a sister à força.