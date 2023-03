BBB 23: No confessionário, Dania Mendez comenta importunação sexual

A conversa de Dania Mendez, do “La Casa de Los Famosos”, no confessionário foi exibida nesta quinta-feira (16), no Big Brother Brasil 23. Ela comentou sobre a importunação sexual que sofreu na noite da última quarta-feira (15) durante a festa. MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar na sister durante a madrugada. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento.

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e realizou investidas na cama do quarto Fundo do Mar. Os dois participantes foram eliminados por tais comportamentos inadequados.

Mais cedo, no confessionário, Dania disse que estava “bem e tranquila”, conhecendo as pessoas. Ainda afirmou que as situações estavam sob controle e que todos a querem bem dentro do confinamento.

“Estou bem, tranquila, conhecendo as pessoas. Quero aprender a falar português e qualquer situação que incômoda que estiver sentindo com qualquer companheiro, eu vou saber", declarou.