Sapato confessa que Dania não autorizou investidas no BBB 23: 'Tentei beijar'

Cara de Sapato e Dania Mendez conversaram na tarde desta quinta-feira, 16, sobre o beijo forçado do lutador na influenciadora mexicana, que faz intercâmbio no BBB 23. Também participaram do papo, Fred Desimpedidos e MC Guimê. Na área externa da casa, Sapato admitiu que tentou beijar a visitante, mas ela confirmou ter negado o beijo, disse que era o "primeiro dia" no reality e que o uísque deixou brother "mais valente".

Veja também:

Confira o diálogo:

Fred foi quem tocou no assunto: "Vocês deram um beijinho ontem...". Dania interrompeu: "Ele, ele beijou", disse apontando para o participante. Sapato questionou: "Então, beijei sozinho?" E ela confirmou: "Você veio (simulou o beijo) e eu, 'ei, ei, e o café?' Fred tirou bronca brincando: "Mas o café veio hoje". E Dania entrou na piada, acrescentando: "Sim, fiz uns ovinhos e sanduíche". Fred disse: "Então, você só mudou a hora". Sapato admitiu: "Eu tentei beijar e ela... (imita ela desviando o rosto)" e Dania justificou a recusa: "Opa! Primeiro dia!... Mas foi o uísque que te deixou corajoso". Sapato transferiu a responsabilidade para a moça: "Tua culpa". E a mexicana: "Nãooo... Era seu aniversário."