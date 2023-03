BBB 23: Lexa se pronuncia após ‘assédio’ de MC Guimê contra a mexicana Dania

A cantora Lexa se pronunciou novamente em suas redes sociais sobre as atitudes do marido, o cantor de funk MC Guimê, durante a festa do líder nesta madrugada (16), no BBB 23. Em alguns momentos, Guimê passava a mão próximo a região das nádegas da mexicana Dania Mendez, a nova integrante do reality.

VEJA MAIS

Lexa usou seu perfil no Instagram para publicar mais um desabafo e demonstrou estar incrédula diante das atitudes do marido. “Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse a cantora de funk. Ela, que estava à frente na campanha para Guimê no BBB 23, removeu dos perfis os símbolos e hashtags que representavam a torcida para o funkeiro.

Na madrugada, logo após ficar sabendo das atitudes de Guimê, Lexa usou o Twitter para desabafar sobre a situação e demonstrou estar arrasada.

“Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em ‘tretas’ que não são minhas… Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… Não durmo direito, parei a minha vida ‘pra’ ver o Guimê acontecer”, disse.

“Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem… Preciso de um tempo ‘pra’ mim. Até logo… Não sei quando voltarei aqui”, concluiu a cantora.

Apoio de fãs e artistas

A cantora Anitta, que é amiga de Lexa, também reagiu sobre a situação e demonstrou preocupação e suporte para com a funkeira. Nas redes sociais, a voz de "Envolver" disse que “mete a colher” nessas situações e que faz questão de levar a amiga para a sua festa de aniversário, ainda este mês.

A ex-BBB 22 Laís Caldas deu palavras de apoio. “Você é maravilhosa, perfeita! Estou aqui para o que você precisar”, disse a doutora, pelo Twitter. "Força! Não pensa na decepção, pensa no livramento. Seja feliz", disse a funkeira Tati Zaqui. "Você é uma mulher maravilhosa e com certeza vai passar por tudo isso de cabeça erguida", comentou um internauta. "Se cuida, é demais pra ele!", garantiu outro.

Darlin Ferrattry, a mãe de Lexa, publicou uma foto na manhã desta quinta-feira (16) onde estava embarcando em um avião do Rio de Janeiro para São Paulo para dar suporte à filha. “Já já estarei com a minha filhinha”, anunciou.

Mãe de Lexa viaja até São Paulo para consolar a filha - (Reprodução/Instagram: @darlinferrattry)

“Ela não está bem. Vim o mais rápido que pude. Estou indo ao encontro da minha filha agora, mas confesso que estou arrasada", afirmou. “Não vejo a hora de chegar perto dela e poder abraçar, cuidar e ser mãe, né? Bem triste isso”, desabafou, ao colunista Leo Dias.

Darlin, Lexa e a família passaram a madrugada comemorando a festa do líder de MC Guimê, compartilhando dezenas de momentos nas redes sociais até as atitudes tomadas pelo funkeiro, que os entristeceram profundamente.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)