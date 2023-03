BBB 23: web aponta ‘assédio’ após Guimê passar a mão em mexicana e Sapato forçar beijo

A Festa do Líder Guimê, que ocorre durante esta madrugada (16), no BBB 23, é alvo de polêmica nas redes sociais após internautas apontaram "assédio" em atitudes do MC e de Cara de Sapato junto à mexicana Dania Mendez. As imagens mostram Guimê passando a mão na influencer e Cara de Sapato forçando um beijo. A participante do “La Casa de los Famosos" chegou ontem (15) na casa.

Conforme registrado pelas câmeras do reality, em vários momentos, Guimê passa a mão nas costas de Dania, inclusive próximo à região traseira. Em certa ocasião, ela reage e afasta a mão do marido de Lexa. Imagens também mostram a mexicana percebendo a atitude do artista. Ele também está sendo criticado por dar um tapa no bumbum de Bruna Griphao.

Já Cara de Sapato foi além e forçou um beijo enquanto estava abraçado com a influencer, por mais que ela tentasse se afastar dele. A morena chega a brincar com o estado alcoólico do lutador: “Sem mais whisky”, diz ela.

No Twitter, internautas apontam “assédio” e cobram atitudes do diretor do programa, Boninho.