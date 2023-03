BBB 23: ‘funk ostentação’ é tema de festa do líder MC Guimê; veja os detalhes

No gramado do Big Brother Brasil 23, nesta quarta-feira (15), acontece a festa do líder MC Guimê. O tema da semana é "funk ostentação" e trouxe vários elementos dos bailes. Os confinados entraram ao som de "País do Futebol". Cara de Sapato coloca o brother em suas costas e o cantor canta seu hit empolgado.

A novidade é que o cantor pôde gravar imagens e trechos para rima para um vídeo clipe, ao vivo, como avisado pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Entre os detalhes, a festa possui um camarote com uma experiência VIP e conta com espumante e um mobiliário de luxo. Tem ainda um carro conversível, acessórios e notas de dinheiro com o rosto do Líder. A famosa gaiola de dança está disponível para que os brothers e sisters soltem a imaginação nas coreografias.