BBB 23: Key Alves entra no 'La Casa de Los Famosos', do México; vídeo

Key Alves entrou no reality mexicano "La Casa de Los Famosos", nesta quarta-feira (15). A jogadora de vôlei foi recebida com aplausos pelos participantes do programa na área externa da casa. Em seguida, ela cumprimentou cada uma deles.

O primeiro comentário da ex-sister do "Big Brother Brasil 23" é sobre a temperatura. "Nossa, muito frio". Logo depois, ela tentou se comunicar com os participantes e diz que não fala espanhol, a língua deles: "Não 'hablo' espanhol, porém sei tomar tequila".

Key faz parte do intercâmbio entre participantes do BBB 23 e do reality do México. A mexicana Dania Méndez também entrou na casa mais vigiada do Brasil nesta quarta.