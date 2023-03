Key Alves diz estar perdida no México em vídeo fake

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves embarcou para o México, para sua participação surpresa no reality ‘La Casa de Los Famosos’. Após a eliminação da sister no 8° paredão do BBB 23, Key foi selecionada pela produção para fazer um intercâmbio entre os programas.

Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram a ex-sister disse estar “perdida” no México e que “não sabe nem que língua falar”, mas um detalhe chamou atenção dos seguidores: no fundo do vídeo, aparece a fachada de uma loja que seria em São Paulo, aumentando a especulação de que a gravação de Key seria fake.

“Galera, eu mal cheguei no México e já tô toda perdida aqui, no aeroporto internacional. Não sei nem como é que eu ando aqui, não sei nem que língua falar ainda. Tô perdida real”, diz Key no vídeo.

Já o reality show mexicano ‘La Casa de Los Famosos’ enviou Dania Méndez para o BBB 23. A influencer digital entrou na casa nesta quarta-feira (15), chocando todos os participantes.

