BBB: Boninho confirma ida de Key Alves para o intercâmbio em reality no México

Confirmado! Boninho entregou hoje o nome que vai representar o Big Brother Brasil da TV Globo no intercâmbio com o reality La Casa de los Famosos: Key Alves. Neste sábado (11), o Big Boss compartilhou uma foto do passaporte da ex-sister e mandou a jogadora de vôlei se preparar para a viagem.

Confira:

