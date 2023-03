BBB 23: de beijos a sexo, veja a semana ‘quente’ da casa mais vigiada do Brasil

Com a saída do casal “GusKey”, formado pelos participantes do BBB 23 Gustavo e Key Alves, os ânimos da casa deram uma abaixada, mas não acabaram por completo. Muitos momentos “quentes” foram protagonizados pelos brothers e sisters por dois possíveis casais dentro da casa.

Os participantes Fred Desimpedidos e Larissa saíram um pouquinho da festa do líder de sábado (4) para terem um momento de mais intimidade sozinhos. Ao saírem do quarto do líder para retornarem à festa, Fred puxa Larissa e os dois protagonizam um beijo na parede. Depois dos “amassos”, os dois seguiram em direção à festa. Veja:

A relação romântica dos dois teve início quando os “pombinhos” deram o primeiro beijo no dia 28 de janeiro em uma festa do reality, enquanto estavam na pista de dança.

Na quinta-feira (9), Sarah Aline e Ricardo deram um beijão “cinematográfico” na festa do líder Fred Desimpedidos. Antes do beijo, Ricardo brincou: "Tem 50 dias que quero te beijar!". Sarah respondeu: "Facinho, mentira...".

Depois de bom tempo se atiçando com selinhos, os dois finalmente se beijaram, para a alegria dos outros brothers que comemoraram em volta.

Alimentando ainda mais a pauta “+18”, Key Alves, oitava eliminada do BBB 23, confirmou que fez sexo com Gustavo no quarto do líder. Questionada por Vivian Amorim e Patrícia Ramos, apresentadoras do Bate Papo, sobre como foi o momento, já que por cima do edredom não parecia ter muitos movimentos a atleta de volêi revela: "Então... foi de lado! Meu pai deve ter ficado louco".

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)