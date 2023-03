Em Live, em OLiberal.com, ex-sister Jessi Alves fala de relação entre Sarah e Aline no BBB 23

A conexão entre mulheres pretas é história, e dentro do BBB 23 podemos assistir isso com a amizade entre Sara Aline e Aline Wirley. Desde os primeiros momentos no programa, elas já tiveram uma conversa sobre afeto e representatividade, o que foi se desenrolando ao longo da edição.

Com Sarah no Paredão, essa conexão com Aline, se tornou mais forte diante do desespero, como a emparedada disse. Além disso, a sister conseguiu falar pela primeira vez enquanto mulher negra diante dos outros participantes.

No “Esquenta BBB 23”, Jessiane Alves, que participou da edição 22, falou sobre essas questões e falou da importância de continuar falando e levantando essas bandeiras. “Eu acho que ainda é um lugar muito triste, porque você vê que a mulher negra sempre é colocada em um lugares que ela não pode se posicionar e dizer o que pensa. Se você conta as suas dores, as suas histórias, você é vitimista e mimizenta. Se você bate de frente e rebate, você é colocada no lugar de raivosa, opressora e maldosa. Você vê que a Sarah foi colocada como boazinha durante todo o jogo, porque em momento algum ela tinha batido de frente, diretamente, com alguém, e quando ela faz isso, ela se torna a pior pessoa dentro casa, para a galera lá”, disse.

“Acho que é muito importante a gente ter pessoas, principalmente dentro do BBB, que é o maior lugar de visibilidade da TV brasileira em relação à audiência, para levantar essas pautas. Você vê que a Domitila tem falas muito certeiras sobre como as pessoas enxergam o povo preto, a Sarah sempre que pode, levanta essas bandeiras. E a galera ainda tende a dizer que está usando isso como argumento para justificar, não é um argumento para justificar o que acontece no jogo, é um argumento para justificar o que acontece nas nossas vidas. É como acontece dentro do jogo e aqui fora o tempo inteiro”, acrescenta Jessi Alves.

A ex-BBB disse na live em OLiberal.com que entre as divisões do grupo Pipoca e Camarote, sua torcida é para a Sarah e Aline. “Desde o início naquele primeiro VT em que a Sarah conversa em como a Aline foi referência para ela e família dela, e ter ela ali, é de certa forma, um porto seguro para Sarah. Ela sabe que a Aline vai conseguir lidar melhor com aquelas coisas, porque ela já passou por isso e continua passando, porque a gente sabe como é esse processo. Mas é muito genuíno, você vê que é natural. Ela podia estar ali com todas as outras pessoas, mas ela só consegue, de fato, se sentir segura, no olhar, porque é no olhar... com a Aline. Então, foi lindo”, avalia.

Atualmente, Jessi Alves está com um projeto audiovisual nas redes sociais que descomplica a Biologia. Chamado de “Jessiologia”, ele é disponibilizado por temporadas.

