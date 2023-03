Esquenta BBB 23: ex-BBB Jess fala sobre novos projetos e torcida nesta edição

A ex-BBB Jessilane foi a convidada do "Esquenta BBB 23", na noite desta terça-feira (7), para falar sobre o 8º Paredão que tem Key, Sarah e Domitila na berlinda. Durante a live no Instagram de OLiberal.com, a sister da edição de 2022 também falou sobre carreira e pós-reality e opinou sobre as movimentações do programa este ano. Confira:

A professora está indo para a segunda temporada do seu projeto audiovisual “Jessiologia”, que ensina biologia com uma linguagem descontraída. “Para produzir conteúdo, eu continuo estudando sempre. Porque antes eu dava uma aula de 50 minutos e conseguia colocar um montão de coisa para falar sobre determinado tema. Agora eu tenho um minuto e meio para trazer aquela aula de 50 minutos. Então eu preciso encontrar a forma para aquele conteúdo ficar resumido, fácil de compreender e completo. Então assim, é uma dinâmica”, falou Jess.

O sucesso é tão grande que tem ultrapassado o ambiente virtual. Nas redes sociais, Jessilane usa seu conhecimento pedagógico para produzir conteúdos específicos, mas também ela entrega entretenimento e influência para os seus quase dois milhões de seguidores. “Eu tenho concentrado 70% do meu conteúdo dentro das minhas pautas enquanto Jess professora de biologia, ser social... Mas também aproveito a visibilidade para usufruir das outras coisas que a internet proporciona. Tem um monte tendências, trends que as pessoas chamam, um monte de dancinha, música nova sendo lançada, tem vários eventos legais, que envolvem beleza, estética... Eu vou migrando dentro das possibilidades mas sempre segura nesse lugar da biologia, politica, educação e meio ambiente”, explicou.

Do BBB 22 para a vida real, ela levou a amizade com Thiago Abravanel. “Depois que eu sai da casa, me mudei para São Paulo, e ele me acolheu nesse processo de mudança, fiquei hospedada na casa dele 15 dias, até encontrar o meu cantinho, e a partir disso. nós fomos aprofundando a nossa relação. Ele conheceu a minha família, eu a dele. Hoje a gente tem um outro lugar de amizade, é real, sincera, que vai muito além das redes sociais e do programa. Hoje ele faz parte da minha vida, assim como eu faço da dele”, contou a bióloga.

Ela ainda revelou que mantém relação com a Nayara Azevedo, Nathalia, Linn da Quebrada, Maria, Larissa e Vini, mas que a vida é bastante corrida.

Torcida no BBB 23

Jessilane revelou que para a edição deste ano ela já tem a sua torcida. “A Sarah é uma pessoa que me identifiquei instantaneamente, assim que apareceu a chamada, mas também gosto da Aline, ela é uma pessoa muito sensata no que fala”, revelou.

“Big Brother é sobre jogo, mas não só sobre o jogo. Ali você tem uma diversidade! O Brasil é tão plural e o BBB mostra isso. Além disso, ainda te ensina muitas coisas a partir da vivência de cada um. Então eu acho que a Sarah tem trazido muitas coisas importantes nesse sentido, acho ela muito importante para o jogo e quero e ela fique", acrescenta.

