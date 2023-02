'Esquenta BBB23':Tiozão do BBB faz análise da última semana e do quinto Paredão do programa

O paraense Aldo Couto é responsável pelas análises mais virais de Big Brother Brasil. Com quase 100 mil seguidores, o Tiozão do BBB reúne bom humor, entretenimento e muita opinião sobre o reality da TV Globo. Famosíssimo nas redes, ele foi o convidado do “Esquenta BBB 23” desta terça-feira (23).

Durante a live transmitida no Instagram de OLiberal, Tiozão falou sobre sua carreira como influenciador nas redes sociais, a trajetória junto ao reality, apostas para o BBB 23 e claro, sobre quem sai hoje.

Neste 5º Paredão do BBB 23, Fred Desimpedidos, Ricardo Alface e Cristian podem deixar a casa. “Quem sai hoje para mim é Cristian, quem eu quero que saia. Mas a internet está dizendo que é o Alface, não que eu seja torcedor dele”, disse o paraense.

Análise sobre a paraense Paula Freitas

Tiozão ainda fez uma análise sobre a saída da paraense Paula Freitas, eliminada na semana passada. Para ele, uma dos pontos de atenção foi a visão de jogo da ex-sister. O influencer acredita que não foi o embate dela com Cristian na casa que tirou a paraense.

“Eu acho que a Paula tem os defeitos dela, como muita gente tem, mas acho que ainda não era a hora dela sair. Ela tinha muito o que render para o jogo”, disse.

“Inclusive ela saiu porque duas vezes comentou o nome da Juliette, o pessoal da Juliette é muito fã mesmo. Eles votaram para ela sair. Os cactos mandaram para mim isso”, acrescentou.

O Tiozão ainda disse que quer Marvvila e Domitila fora da casa, porque são plantas, mas ele gosta muito do jogo do Cara de Sapato.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras de Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises sobre o jogo, fala sobre os queridos e odiados, e conta sobre as suas apostas de quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, no Instagram de O Liberal (@oliberal).