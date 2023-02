'Esquenta BBB23': irmão de Paula foca em mutirão para manter sister no programa e opina sobre Alface

Para os paraenses, este quarto Paredão do BBB 23 é de apreensão, porque Paula Freitas está na berlinda desta terça-feira (14). Natural de Jacundá, no sudeste paraense, a sister disputa a permanência na casa com MC Guimê, Amanda e Bruno Gaga.

A poucas horas de mais um participante deixar a casa mais vigiada do Brasil, o irmão de Paula, Paulo Freitas, falou ao Esquenta BBB 23 um pouco desses dois dias de votação e sobre os mais de 30 dias da sister no programa, durante live transmitida nas redes sociais de OLiberal.com.

Desde domingo (12), quando o Paredão Quádruplo foi formado, Paula precisou lidar com a traição de Cristian e a exposição do seu jogo. Um dia depois, no Jogo da Discórdia, ela explicou o que ocorreu.

“Eu estava com meu coração em paz, sabia que ela vinha para o Jogo da Discórdia bem, porque teve um tempo para refletir, meditar, e saber o que poderia falar e expor para esclarecer a história. A Paula teve um momento de estresse dentro da casa ao descobrir que foi traída e apunhalada, onde repercutiu muita coisa. Só que ela é uma pessoa que não aceita deslealdade, ela é muito protetora”, disse o irmão.

A ligação entre os dois é tão forte, que Paula não para de falar do irmão no programa. Ele, inclusive, já falou com Gabriel Fop quando ele saiu do programa, a pedido da paraense.

Paulo contou ainda que não vê a hora de falar para a irmã que descobriu o sexo da criança que espera junto com a esposa: uma menina chamada Maria Gabriela. “Eu, Paula e minha mãe sempre fomos muito ligados. Para mim foi muito difícil não compartilhar com ela essa informação da Maria Gabriela. Ela já sabia da gravidez, mas não sabia do sexo. Ela está muito curiosa para saber. Quem sabe ela ganhando a Prova do Anjo, eu dou essa informação para ela”, contou Paulo, que espera pela chegada do segundo filho.

O irmão da paraense ainda falou sobre o ex de Paula, que ela se declara bastante no BBB 23, e sobre investidas de Alface.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras de Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises sobre o jogo e fala sobre os queridos, odiados e sua apopsta para sobre quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, no Instagram de O Liberal (@oliberal).