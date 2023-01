'Esquenta BBB23': Bob Fllay é o convidado da estreia; assista

A Redação Integrada de O Liberal leva sempre os melhores conteúdos de Big Brother Brasil 23 para os internautas. Acompanhando 24 horas o que está rolando dentro da casa, com uma equipe sempre está ligada nos brothers e sisters. Veja:

VEJA MAIS

Claro, que sem esquecer da paraense Paula Freitas, que saiu da Casa de Vidro e tem entregado muita coisa boa no BBB 23. Sete horas na Prova de Imunidade, quase líder – perdeu por 14 milésimos, se livrou do paredão na Prova Bate-Volta e não perde a chance de se posicionar.

Estreia do 'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras de paredão teremos o “Esquenta BBB 23”, uma análise e bate papo com convidados para comentar sobre tudo o que ocorreu na semana no programa e sobre as apostas de quem será eliminado. A interação ocorre no Instagram de O Liberal (@oliberal).

Para inaugurar o “Esquenta BBB 23” o convidado foi o Bob Fllay, se tem alguém que entende do reality é ele. Sempre antenado em tudo que rolou desde a Casa de Vidro, Bob opinou sobre o paredão, vilões, quem pode render coisa boa e quem pode arrumar tretas na casa.