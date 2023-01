BBB 23: Key Alves promete dar um 'chá' em Gustavo e dá presente 'picante' antes de paredão

No primeiro "paredão" do Big Brother Brasil 23, a dupla Key Alves e Gustavo se prepara para continuar ou se despedir da atração. No clima de incerteza, a jogadora de vôlei decidiu dar um presente "picante" para o cowboy: uma de suas calcinhas.

"Que preguiça de arrumar minhas coisas, gente. Que ódio!", disse ela, antes de jogar uma peça da roupa íntima para o fazendeiro.

VEJA MAIS

"Peraí, tu vai levar uma calcinha minha. Bota aí nas suas coisas. Tá achando o que? Que não vou te dar um chá?", diz Key.

Gustavo também presenteia a sister com uma cueca dele. "Troca justa, né", fala o agroboy, enquanto Key Alves cai na risada e olha a peça íntima do brother.