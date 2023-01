BBB 23: Paula cita Juliette, gera revolta dos 'Cactos' e precisa trancar comentários nas redes

A paraense Paula Freitas parece ter comprado uma briga pesada na edição 2023 do Big Brother Brasil. E, dessa vez, a 'treta' não envolve nenhum participante que está na casa mais vigiada do Brasil, mas o 'fandom' de Juliette, campeã da edição 2021 do programa.

VEJA MAIS

Durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira (23), Paula recebeu uma plaquinha de 'bomba' da sister Marília. Durante suas respostas após justificativas da maquiadora, Paula afirmou que a adversária queria ser a 'nova Juliette', uma 'pobre e coitada'.

A afirmação da biomédica pegou mal entre os 'Cactos', como são chamados os fãs da campeã do BBB21.

'Essa menina se perdeu depois que entrou na casa. Perdeu a minha torcida', disse um seguidor no Instagram. 'Esperando você cair no paredão', respondeu outro.

O 'hate' foi tanto, que os administradores das redes sociais de Paula tiveram que trancar os comentários em meio a onda de comentários negativos contra a paraense de Jacundá.

A própria Juliette, inclusive, parece não ter curtido. No Twitter, a paraibana postou um gif de sua participação no BBB 21, olhando para a tela e balançando a cabeça, logo após o comentário de Paula. O post já tem quase 150 mil likes.

Ainda no Twitter, a conta oficial de de Paula Freitas soltou comunicado tentando esclarecer a fala da sister, afirmando que Juliette nunca foi vítima e era exemplo para milhões, mas que Marília estava tentando comprar uma narrativa para se assemelhar à paraibana.