BBB 23: ‘Não sai do cafundó do Judas para sair na primeira semana’, diz Paula após vencer Bate-Volta

A sister paraense Paula e Gabriel conseguiram se salvar do Paredão ao vencer a primeira Prova Bate-Volta do BBB 23. Além de conquistar mais uma semana de permanência da casa mais vigiada do país, a dupla também levou R$ 10 mil cada e uma consultoria financeira.

Para conseguir vencer a prova, eles tinham que montar três quebra-cabeças, onde uma pessoa da dupla mandava as peças e orientava com o auxílio de um gabarito, e do outro lado da cerca, a outra pessoa da dupla montava.

Marília e Fred Nicácio não conseguiram e já estão no Paredão da semana. Juntos, Gustavo e Key Alves integram o quarteto que irá passar pelo “julgamento do público”, concorrendo a chance de ir para um cômodo escondido e passar por uma nova votação. Tudo isso na próxima terça-feira (24).

Já a paraense e Gabriel levaram a melhor. Teve gritos de emoção na hora da vitória. "Eu não sai do cafundó do Judas para sair na primeira semana, não", disse Paula ao comemorar a permanência no BBB mesmo diante do sufoco.