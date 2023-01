BBB 23: agressividade de Gabriel com Bruna Griphao domina o Jogo da Discórdia

Os participantes do Big Brother Brasil participaram do segundo Jogo da Discórdia da edição 23 na noite desta segunda-feira (23). Tadeu Schmidt avisou o público telespectador, antes de iniciar a conversa com os brothers, que o objetivo era testar a afinidade entre as duplas formadas desde o primeiro dia de confinamento no BBB. Gabriel Tavares e Guimê foram os mais rejeitados na dinâmica do game até o encerramento da transmissão na tevê aberta. A polêmica declaração do administrador à Bruna Griphao - que sugeria uma agressão física, mas foi encarada como brincadeira pela sister - foi o assunto mais citado pelos jogadores.

Cada brother teve que apontar o melhor amigo na casa com que quer chegar junto à final do reality, além de apontar duas pessoas com quem não têm afinidade. O jogador deveria montar um pódio com essas três pessoas e entregar plaquinhas correspondentes, que no caso dos inimigos, trazia uma “bomba” estampada. O que eles não sabiam é que quem recebesse mais plaquinhas de "Juntos na Final" iria ganhar 300 estalecas, ou dividir o prêmio em caso de empate.

Mesmo avisados de que jogariam de forma individual, pela primeira vez, a maioria das duplas sentou junta nos pufes do jardim para iniciar o Jogo. E, até o fim da transmissão na tevê aberta, dos sete brothers e sisters que jogaram, cinco confirmaram a preferência no parceiro inicial de jogo. Apenas Marvvila não chamou o parceiro inicial, Christian. Com isso, Sara era a participante com mais placas de afinidade, pois ela foi apontada pelo parceiro, Gabriel Santana, e também pela cantora.

Key Alves se apresentou para começar o jogo. Ela apontou o cowboy Gustavo como melhor amigo. “Eu confio nele, é o melhor coração, se dá bem com todos”, elogiou. Gabriel e Guimê receberam bombas dela e também de Marvilla e Gabriel Santana, enquanto Marília repetiu a bomba para Gabriel, mas chamou a paraense Paula, dupla do administrador, para levar bomba também.

Key e Marvvila tacharam Gabriel de “inconfiável” e “manipulador”, enquanto a atleta e o ator não gostaram do MC ter dito que eles estão no “grupo errado”. “Vocês são a nossa opção de voto, não as meninas (das duplas)”, revelou Key, livrando a cara de Paula e de Tina.

Marília jogou em seguida. Ela elogiou o parceiro Fred Nicácio: “Estou aprendendo muito com ele”. E acusou Gabriel e Paula de fazerem “jogo sujo” e de influenciarem os outros brothers contra ela: “Estou no Paredão (com Nicácio) por causa de vocês”. Paula rebateu: “Tu quer dar uma de Juliette pobre e sofrida”, referindo-se à campeã do BBB 21.

Marvvila, disse que ficou chateada com a comemoração efusiva de Guimê quando Gabriel se livrou do paredão na Prova Bate e Volta. “Como mulher, me senti muito tocada (da polêmica com a Bruna). Quem merecia grito de ajuda era a Bruna. Achei insensível”. Ela apontou Sara como a pessoa com mais afinidade.

Antes da cantora, Bruna jogou chamando Larissa como melhor amiga na casa e dando as bombas para Key e Cowbói (dupla que ela e Lari colocou no Paredão). A influenciadora ficou ofendida com o torpedo disparado pela atleta no queridrômetro, mais cedo, agradecendo o parceiro por respeitá-la. “Não vou ser ingênua e não achar que foi um deboche, que foi pisar na minha dor”.

Na noite anterior, quando Bruna e Gabriel foi chamado a atenção por Schmidt, ambos choraram muito e foram consolados pelos amigos próximos. Key negou que tivesse tido a intenção de debochar. “Do fundo do coração, não foi pra te prejudicar”.

Todas as vezes que o episódio com Bruna foi mencionado, Gabriel reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que aprendeu a lição. Guimê alertou que o assunto estava servindo de manobra pelo grupo opositor ao deles. “Eles já se entenderam entre eles, se respeitam”, apontou.

O assuntou voltou à baila com Ricardo, que deu bombas para Marília e Nicácio ao questionar porque a dupla riu quando Gabriel e Bruna foram alertados pelo apresentador, como se estivessem torcendo para que se dessem mal. Fred alegou que eles não estavam rindo da situação, mas do fato de, momentos antes, terem sido liberados do castigo do Monstro. “Sou mulher que empodera outras mulheres. Jamais ia rir ou aplaudir isso”, respondeu ela.

Ricardo e o youtuber Fred apontaram super afinidade entre si com a troca de elogios. Fred deu bombas para Domitila e Cris e, com gentileza, alegou o pouco entrosamento, sinalizando que ambos ainda não entraram no ritmo do jogo. A modelo e atriz admitiu: “Sobre a velocidade do jogo, fui impulsiva e radical (um certo momento). Quero ficar no meu centro”.

Gabriel Santana também apontou Sara, sua parceira, como a pessoa com mais afinidade no confinamento. “Me sinto ameaçado (por Gabriel Tavares e Guimé) porque influenciam as outras pessoas”. Os dois “bombas” do ator deram abertura para retomar o diálogo com ele e elogiaram Santana pela forma com que se posicionou: “Não veio chutar cachorro morto, como muita gente. Eu tô em posição vulnerável”, concluiu Gabriel Tavares.