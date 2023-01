BBB 23: Veja quais participantes ganharam mais seguidores após entrada no reality show

O Big Brother Brasil completou uma semana de sua 23ª edição nesta segunda-feira, 23 de janeiro. O impacto das participações no reality show já pode ser sentido fora da casa, onde a popularidade dos participantes pode ser medida, de certa forma, pela quantidade de seguidores que ganharam após a entrada na casa mais vigiada do Brasil.

Uma lista produzida pela página Central Reality indica que a personal trainer Larissa, de 24 anos, foi a participante que mais ganhou seguidores. A sister é seguida por Key Alves, que antes mesmo de entrar na casa já tinha mais de sete milhões de seguidores. Em terceiro lugar, o também popular Fred, apresentador do canal Desimpedidos, que já tinha mais de nove milhões de seguidores antes de sua entrada no programa.

Veja quem mais ganhou seguidores no Instagram após o início do BBB23

Larissa - 1,1 milhões de seguidores (ganhou 788 mil); Key Alves - 7,6 milhões de seguidores (ganhou 506 mil); Fred - 10,1 milhões de seguidores (ganhou 480 mil); Bruna - 3,5 milhões de seguidores (ganhou 454 mil); Gabriel - 2,8 milhões de seguidores (ganhou 441 mil); Gustavo - 932 mil seguidores (ganhou 356 mil); Guimê - 8,5 milhões de seguidores (ganhou 172 mil); Aline - 1,1 milhões de seguidores (ganhou 171 mil); Antonio - 388 mil seguidores (ganhou 162 mil); Amanda - 217 mil seguidores (ganhou 131 mil).

Paredão quádruplo formado

No último domingo (22), os participantes do BBB 23 decidiram quem seriam os escolhidos para o primeiro paredão do reality show. Key Alves e Gustavo foram escolhidos pelas líderes Bruna e Larissa, enquanto Fred Nicácio e Marília foram os mais votados pela casa. Com direito a Contragolpe, a dupla escolheu Gabriel e Paula para o paredão.

Entretanto, na dinâmica do Bate e Volta, Gabriel e Paula venceram a prova e escaparam do paredão.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)