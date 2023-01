BBB 23: Gustavo e Key ou Marília e Fred? Confira a parcial da enquete da UOL e saiba como votar

O primeiro paredão do BBB 23 está formado e tem uma dinâmica diferente. As duplas Key e Gustavo e Marília e Fred estão na berlinda e o público poderá decidir na primeira etapa de votação qual deles irá ao quarto secreto. De acordo com a enquete não oficial do site UOL, 75,48% das votações querem Marília e Fred no quarto secreto, enquanto 24,52% querem Gustavo e Key, às 9h30 de hoje, 23.

A votação oficial está ocorrendo e pode ser feita no site do Gshow, na área do BBB 23 ou clicando aqui.

Após a conclusão da primeira votação, a dupla vencedora irá para o quarto secreto amanhã, 24. Ainda na noite de amanhã outra votação será aberta, agora, para decidir qual integrante da dupla vencedora sairá da casa. O mais votado sai do programa e o outro retorna para a casa, estará imune durante a semana e pode exercer o direito ao veto, na prova do líder.

Para decidir qual dupla deve ficar no quarto secreto, é só votar no Gshow.