BBB 23 enquete: quem deve ir para o Quarto Secreto no primeiro paredão? Veja a votação

O primeiro Paredão do BBB 23 é em duplas e está formado por Gustavo e Key Alves contra Marília e Fred Nicácio. Vote na enquete do BBB 23 e deixe sua opinião sobre quem deve ir para o Quarto Secreto.

Como foi formado o primeiro Paredão do BBB 23

A votação foi feita em duplas, obedecendo as formações com que os participantes entraram na casa.

Quais são as duplas do BBB 23?

- Aline Wirley e Bruno

- Amanda e 'Cara de Sapato'

- Bruna Griphao e Larissa

- Cezar e Domitila Barros

- Cristian e Marvvila

- Fred e Ricardo

- Fred Nicácio e Marília

- Rodrigo e Paula

- Gabriel Santana e Sarah Aline

- Gustavo e Key Alves

- MC Guimê e Tina

Primeiro Anjo do BBB 23

A noite começou com Aline Wirley Bruno, donos do Colar do Anjo, imunizando Amanda e Cara de Sapato.

Primeira Líder do BBB 23

Na sequência, foi a vez das Líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa, fazerem sua indicação. A dupla colocou Gustavo e Key Alves no Paredão.



"Não tem como a gente não ser coerente com o que a gente tem sentindo, vivido e o que a gente assistiu com o privilégio do Quarto do Líder", justificou Bruna.

"Vejo muita abertura do cowboy, mas da Key... eu já tentei puxar papo como fiz com todo mundo, mas não vejo interesse", complementou Larissa.

Confessionário

Em duplas, o brothers votaram no Confessionário em outra dupla.

- Fred Nicácio e Marília votaram em Gabriel e Paula;

- Gabriel Santana e Sarah Aline votaram em Gabriel e Paula;

- Cezar e Domitila Barros votaram em Gabriel e Paula;

- Cristian e Marvvila votaram em Gabriel e Paula;

- Gustavo e Key Alves votaram em Gabriel e Paula;

- Aline Wirley e Bruno votaram em Marília e Fred Nicácio;

- Gabriel e Paula votaram em Marília e Fred Nicácio;

- Fred e Ricardo votaram em Marília e Fred Nicácio;

- Amanda e Cara de Sapato votaram em Marília e Fred Nicácio;

- Mc Guimê e Tina votaram em Marília e Fred Nicácio.