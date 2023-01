Quem votou em quem no primeiro Paredão do BBB 23? Veja

Os brothers formam o primeiro Paredão do BBB 23 neste domingo, 22/1, com a votação em dupla. Estão imunes Fred e Ricardo, que venceram a Prova de Imunidade Globoplay, e Amanda e Antonio "Cara de Sapato" Jr., que receberam a benção dos Anjos Aline Wirley e Bruno. As Líderes Bruna Griphao e Larissa indicaram a dupla Key Alves e Gustavo, que estão na berlinda sem direito a participar da Prova Bate-Volta.

Marília e Fred Nicácio dão início a votação no Confessionário.

Confira o voto dos participantes:

Marília e Fred Nicácio votam em Paula e Gabriel;

Sarah Aline e Gabriel Santana votam em Paula e Gabriel;

Cezar e Domitila Barros votam em Paula e Gabriel;

Cristian e Marvvila votam em Paula e Gabriel;

Gustavo e Key Alves votam em Paula e Gabriel;

Bruno e Aline Wirley votam em Marília e Fred Nicácio;

Paula e Gabriel votam em Marília e Fred Nicácio.