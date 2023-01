Tadeu Schmidt dá recado aos participantes do BBB 23 sobre o casal Bruna Griphao e Gabriel

Antes de iniciar a formação do primeiro Paredão, Tadeu Schmidt avisou aos participantes que iria dar um recado ao grupo. O assunto do alerta do apresentador é a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel no BBB 23.



"Antes da gente falar de Monstro e Paredão, tenho umas coisinhas para falar com vocês. Não é um diálogo, é um toque", iniciou Tadeu.

Em seguida, o apresentador citou duas frases dita dentro da casa:"'Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'Vocês são um casal muito chato', disse cara de sapato. Tina falando sobre o mesmo casal: 'Vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna"."Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde".