BBB 23: o que rolou no relacionamento entre Bruna Griphao e Gabriel; veja o que Tadeu Schmidt falou

O romance de Bruna Griphao e Gabriel no Big Brother Brasil 23 agitou a casa neste domingo (23) e também o público, após a formação do primeiro paredão da temporada. Antes de iniciar a votação neste domingo, Tadeu Schmidt deu um recado sobre o relacionamento da dupla no confinamento: "Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde".

VEJA MAIS

Em seguida, o apresentador citou frases ditas por Bruna e Gabriel na casa e avisou: "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira". Diante do recado, o casal teve uma conversa e decidiu se afastar. Confira um pouco das conversas polêmicas e desrespeitosas que os dois já tiveram.

Gabriel chegou a dizer que votaria em Bruna, em um papo com Ricardo sobre a formação de paredão, que aconteceu na última sexta. Logo depois, agarradinho com a namorada, ele disparou: "Você quase me perdeu". Em paralelo, Gabriel conversou com Aline Wirley e revelou que sua torcida é para a Paula e não para Bruna: "Não vou deixar de proteger a Paulinha. Essa parada de ter um relacionamento, eu falei antes do programa, não sei se vou ficar de casal não, pode interferir no meu jogo".

Depois de uma longa conversa após o toque de Tadeu, a atriz e o modelo concordaram que devem se afastar neste momento. Gabriel pediu desculpas para Bruna pelas falas citadas pelo apresentador. E a sister sugeriu que os dois reconstruam a relação de outra forma, como amigos.