Ex-mulher de Jonas Esticado revela traições: 'relacionamento tóxico'

Ex-mulher do cantor Jonas Esticado, Herica Oliveira resolveu desabafar, na madrugada desta quinta-feira (7), sobre o relacionamento de quase nove anos com o cantor. Além de afirmar que desenvolveu uma dependência emocional muito forte, a influenciadora ainda falou sobre as diversas traições do cantor, que ocorreram inclusive após ela ter o primeiro filho do casal. As informações são do Metrópoles.

“Não é fácil tomar essa decisão, mas vai ser o melhor para mim e para o meu filho. Esperei todo esse tempo para falar porque eu não tinha coragem. Eu sofria com crises de ansiedade, crises existenciais, por falta de valor, amparo e amor”, iniciou a influenciadora.

VEJA MAIS

O namoro, que começou quando Herica tinha 16 anos, foi cercado de brigas e puladas de cerca. “Muitas traições e muitas discussões. Eu vivia em um relacionamento tóxico e eu não sabia. O tempo foi passando, gerou uma dependência emocional muito forte, quando eu achei que não vivia sem ele.”

As traições também ocorreram durante a gravidez da influenciadora, que na época tinha 19 anos. “Quando eu engravidei, foi muito difícil, passei cinco meses com risco de aborto devido a muitas traições, desaforos, brigas e situações complicadas. Eu estava sozinha, sem pai e mãe. Fiquei tão angustiada que o meu corpo adoeceu, eu achei que ia perder o meu filho”.

Jonas, ainda segundo o relato da ex-companheira, também cometeceu as traições logo após o nascimento da criança. “No resguardo eu descobri mais traições. Tive uma depressão pós-parto”.

O que diz Jonas Esticado?

Pouco após a live de Herica ir ao ar, Jonas Esticado se manifestou sobre o ocorrido.

“Tentando absorver todos os ABSURDOS E MENTIRAS que eu escutei, mas não se preocupem que amanhã venho com PROVAS e pela primeira vez a minha versão. Por TRÊS anos venho levando calado por acreditar que fosse resultado de uma mágoa de um passado onde eu tive meus erros mas isso ultrapassa TODOS os limites. Surpreso em ver até onde vai a capacidade do ser humano pra conseguir mídia, atenção e DINHEIRO. (Dinheiro inclusive, que já se tem)”