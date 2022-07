Homem destrói carro ao flagrar suposta traição da mulher em Santarém

​Após flagrar uma suposta traição da companheira, um homem, que não teve identidade divulgada, resolveu quebrar o carro do “amante”. O caso foi registrado no bairro do Maracanã, em Santarém, na região do oeste paraense. A ação foi registrada em vídeos, que começaram a circular nas redes sociais na tarde deste sábado (2).

O homem supostamente traído xinga a mulher e diz que sempre deu tudo a ela. Enquanto isso, curiosos gravam a cena e afirmam que ele “pegou chifre”. Ele se afasta para buscar um pedaço de madeira e, posteriormente, continua a destruição do veículo.

Ainda de acordo com os curiosos que assistiram a tudo, a mulher teria sido flagrada transando dentro do automóvel com outro homem. Este segundo homem, porém, não aparece nas imagens que foram disponibilizadas nas redes sociais.

“Quebrou o carro todinho. Acabou com o carro. O cara chegou aí e pegou a mulher dele fazendo sexo, transando com o outro”, narra uma mulher em uma das gravações, que mostra o para-brisa do veículo bastante destruído.