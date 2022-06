Jovem desvenda traição ao ver ‘dedão’ do namorado em foto no Instagram e viraliza na web; vídeo

Uma mulher surpreendeu a web ao revelar suas habilidades investigativas para descobrir como seu namorado a traiu. Jedda conseguiu “desvendar” o caso e desmascarar o ex-companheiro com uma simples publicação do Instagram. Como? Usando o “olho clínico'', ela conseguiu identificar o dedão, do agora, ex-companheiro.

Em um vídeo publicado no TikTok, com mais de 380 mil visualizações, Jedda contou aos internautas que começou a suspeitar da pulada de cerca, porque o até então namorado sempre dava a desculpa que estava com os amigos. Ela então decidiu “stalkear” as pessoas que ele seguia e encontrou uma “suspeita”.

Na foto compartilhada pela segunda mulher, Jedda percebeu que “a outra” tinha pedido o mesmo prato que o, até então, companheiro, costumava pedir no restaurante que iam. Veja o vídeo da explicação:

"Tudo aconteceu há uma semana, mas quando eu e ela comparamos o que sabíamos, descobri que ele vinha me traindo há quase dois anos e meio”, começou a jovem. "Não tenho certeza se ela ainda está com ele, mas, depois de muito gaslighting, ele continua dizendo que não me traiu", complementou. O vídeo está viralizando nas redes sociais e nos comentários muitos internautas compartilhada com Jedda suas descobertas de traição.

