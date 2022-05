Arthur Aguiar traiu Maíra Cardi pela 17ª vez antes do 'BBB', afirma colunista

Parece que Arthur Aguiar e Maíra Cardi tiveram que passar por cima de mais uma crise no casamento pouco antes do ator entrar na casa do "BBB 22". O colunista Matheus Baldi, do Fofocalizando, revelou nesta quinta-feira (12), que a coach de emagrecimento recebeu provas da traição quando o marido já estava no reality, mas decidiu manter a informação em sigilo.

Veja a publicação:

A "derrapada" de Arthur aconteceu pouco antes do confinamento para o reality, de acordo com o colunista. Ele diz ainda que o assunto pode ter motivado a pausa que o casal deu nas redes sociais atualmente.

"Me explicaram que Maíra quer entender tudo… Também me detalharam que mesmo chateada, a coach não poupou esforços para evitar que a situação vazasse e ainda se manteve firme em ajudar Arthur a ser o campeão do BBB 22. Inclusive, acredita-se que por isso Maíra teria feito questão de deixar nas entrelinhas de suas falas em entrevistas o quanto ela contribuiu para a vitória dele. Maíra teria sido firme em pedir esse período 'off', mesmo sendo logo após a vitória do reality e com boas oportunidades de campanhas publicitárias e eventos para o ator", diz o texto publicado pelo colunista.

Matheus Baldi disse ainda que as informações vieram de fontes muito seguras. "Uma delas reforçou comigo, por várias vezes, o quanto a Maíra ama o Arthur", escreveu.