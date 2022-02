Maíra Cardi diz que 'amiga famosa' revelou mais de 50 traições de Arthur Aguiar; veja quem é

Maíra Cardi fez uma revelação que deixou diversos fãs surpresos: Arthur Aguiar a traiu mais de 50 vezes. A influencer e coach fitness disse que ficou sabendo das “puladas de cerca” através de uma amiga famosa e que, depois disso, expôs o marido na web.

Durante a gravação de um programa de TV, Maíra Cardi finalmente contou quem lhe falou sobre as traições de Arthur Aguiar. Segundo ela, Lexa foi a “amiga” que fez a revelação.

Lexa e Maíra Cardi (Reprodução: Instagram)

Segundo Maíra, Arthur mantinha relações com prostitutas enquanto ela ainda estava no puerpério, amamentando a filha do casal, Sophia. No período, a coach chegou a se separar de Arthur e fez vários vídeos comentando a relação abusiva que vivia com ele. No entanto, todas as traições foram perdoadas por Maíra e os dois decidiram dar uma segunda chance ao casamento.

Arthur chegou a prometer que assim que sair do BBB 22 irá realizar uma festa para renovar os votos com a esposa.

Lexa se pronunciou nas redes sociais

Em seu perfil no Twitter, Lexa esclareceu a situação e falou sobre sua amizade com Maíra Cardi. Confira:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)