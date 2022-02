BBB 22: Maíra Cardi diz que Jade está apaixonada por Arthur

Na madrugada deste sábado, 12, Jade Picon fez uma revelação durante a festa do Big Brother Brasil 22. Mesmo que tenha dito que dará uma segunda chance para Arthur Aguiar, a Líder revelou para Linn da Quebrada, que deve indicar novamente o brother, por não ter encontrado suas respostas no último paredão.

A influencer também já disse que que “não bate” com ele.

VEJA MAIS

Diante de tantas falas de Jade, Maíra Cardi, esposa de Arthur, opinou no Instagram sobre essas brigas: “Concordo com os comentários daqui… Também to achando que ela quer é ser a 17, só fala dele. Não está conseguindo lidar com a paixão embutida, esse negócio dela falar que sonha toda hora com ele… Sei não coisa de adolescente apaixonada que não pode viver a paixão!! Sabe adolescente para chamar atenção!”

“Presta atenção como tudo que ela faz fica procurando ele com os olhos para chamar atenção! Enfim manda bala Jade faz teu jogo aí que no fim quem decide é o público aqui fora”, finalizou Maíra.

Para quem não lembra, essa semana, a coach entrou em uma live com Leo Picon, irmão de Jade, e chegou a ameaçar a jovem de processo.