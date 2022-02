BBB22: Douglas Silva avisa Arthur Aguiar que está acordando para o jogo

O ator de "Cidade de Deus" parece estar acordando para o jogo no "BBB 22" (TV Globo). Durante a festa de ontem, ele conversou com Arthur Aguiar sobre tudo o que está acontecendo na casa e revelou que está de olho em tudo. "Estou acordando. Não é que eu esteja gigante, mas eu estou acordando. E é isso. Saber ponderar a relação com o jogo. Vamos indo. Não vim aqui para ficar de mimimi", comentou.

Arthur respondeu que toda semana o brother está na mira de ir para o paredão e DG observou que "na outra semana eu estava, nessa semana eu estou. Na penúltima eu estava, na última eu fui. Estamos no mesmo barco".